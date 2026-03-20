Sicurezza delle coste, la Provincia in Spagna per il progetto Coast Craft
La Provincia di Livorno era presente con Claudia Simonti, responsabile del Servizio Risorse umane, Luca Soriani, del Servizio di Protezione civile e Nicola Cerbai di Asa
Il 16 e 17 marzo si è svolta a Murcia, in Spagna, la seconda visita di studio del progetto europeo Coast Craft. Finanziato dal programma Interreg Europe, il progetto mette al centro lo scambio di buone pratiche al fine di sviluppare politiche comuni per la protezione delle coste, l’adattamento climatico e lo sviluppo economico sostenibile delle regioni costiere dei paesi partecipanti. La Provincia di Livorno era presente con Claudia Simonti, responsabile del Servizio Risorse umane, Luca Soriani, del Servizio di Protezione civile e Nicola Cerbai di Asa, che hanno portato all’attenzione dell’incontro, la realizzazione dell’impianto di desalinizzazione e trattamento delle acque potabili dell’Isola d’Elba, in corso di completamento in località Mola, nel comune di Porto Azzurro, suscitando l’interesse degli altri partner di progetto: Spagna, Albania, Olanda, Belgio, Bulgaria, Lituania. Nel corso delle giornate di lavoro, i partecipanti hanno potuto visitare il “Mar Menor”, il mare interno più grande d’Europa, nella municipalità di Cartagena, dove l’intensiva attività antropica in atto sta minacciando la ricca biodiversità e l’equilibrio biologico della grande laguna costiera della regione murciana. Obiettivo del progetto Coast Craft è proprio quello di esplorare possibili miglioramenti delle politiche locali, sperimentando strategie di sviluppo che mettano in atto soluzioni sostenibili ed abbiano un impatto ecologico ed economicamente dinamico per le zone costiere europee, sia a livello locale che generale.
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