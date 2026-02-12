Sicurezza e grandi eventi: la Dia cambia pelle tra nuovi soci e presidio del territorio

Il mondo della sicurezza privata e delle investigazioni si muove verso un modello sempre più manageriale e capillare. È quanto emerso durante la presentazione del nuovo assetto societario della D.I.A., svoltasi nella cornice dell’Hotel Palazzo, dove sono stati illustrati i dettagli di un’operazione di espansione che punta a ridefinire la gestione della “security” e della “safety” in Italia.

L’agenzia non si limita a un semplice cambio di gestione, ma annuncia un vero e proprio raddoppio della propria struttura. L’ingresso di nuovi soci e l’apertura di succursali e sedi operative dislocate lungo la penisola segnano il passaggio da una dimensione locale a una nazionale, integrando competenze provenienti da mondi apparentemente distanti ma uniti dalla necessità di garantire standard elevati di tutela pubblica e privata.

Una struttura a rete per i grandi eventi – Il cuore della nuova strategia risiede nella capillarità. Non più una gestione centralizzata da un unico ufficio, ma una rete di professionisti selezionati e specializzati che opereranno sotto la supervisione di figure chiave: i Security Manager.

data-path-to-node=”9″>Questi ultimi avranno il compito di coordinare le attività in ogni singola area geografica e per ogni tipologia di appuntamento. Che si tratti di eventi musicali, storici, di intrattenimento o competizioni sportive, il modello proposto prevede una figura di riferimento costante per ogni singolo contesto gestito, garantendo una risposta tempestiva alle criticità del settore.

Oltre l’investigazione tradizionale– Il consolidamento della D.I.A. riflette una tendenza crescente nel comparto della sicurezza: l’esigenza di un approccio multidisciplinare. Come spiegato dai rappresentanti della società durante l’incontro, l’apertura delle nuove sedi operative punta a coprire i diversi rami della sicurezza, fondendo le attività investigative con quelle legate alla logistica e alla protezione dei grandi flussi di persone.

L’integrazione di nuove professionalità e soci risponde dunque a una domanda di mercato sempre più esigente, dove la sicurezza non è più vista come una funzione accessoria, ma come il pilastro fondamentale per la riuscita di qualunque manifestazione di rilievo nazionale.

