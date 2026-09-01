Sicurezza e spaccio, incontro in questura per il quartiere Venezia

Confronto tra Questura, residenti, commercianti, Confesercenti e realtà del territorio: previsti più controlli e un monitoraggio costante. Primo aggiornamento tra circa tre settimane

Si è svolto oggi in Questura un incontro dedicato al tema della sicurezza e, in particolare, alle problematiche legate allo spaccio che interessano il quartiere Venezia. L’incontro rappresenta un ulteriore passo nel percorso di confronto avviato già nei primi giorni di agosto con la precedente riunione svoltasi in Comune.

Al tavolo erano presenti il Security Manager Dotto, il responsabile sindacale provinciale di Confesercenti Simoncini, il Presidente del Consiglio di Zona Nori, alcuni residenti, il Presidente del CCN Venezia e rappresentanti delle attività commerciali della zona.

Nel corso dell’incontro sono state portate all’attenzione delle autorità le diverse problematiche del quartiere, raccogliendo i punti di vista e le segnalazioni di residenti, operatori commerciali, Security Manager e Confesercenti.

Sono state ascoltate con grande attenzione le problematiche evidenziate, dimostrando disponibilità a lavorare insieme alle realtà del territorio per individuare interventi concreti e progressivi.

L’obiettivo condiviso è quello di lavorare su azioni a breve, medio e lungo termine, prevedendo una maggiore attenzione sulla zona e controlli più frequenti e mirati, concentrati soprattutto nelle aree che, sulla base delle segnalazioni e delle necessità che emergeranno, richiederanno una maggiore presenza.

L’incontro di oggi non vuole essere un punto di arrivo, ma l’avvio di un percorso di lavoro e monitoraggio costante tra le diverse parti coinvolte. Proprio per questo è stato concordato di mantenere aperto il confronto attraverso ulteriori incontri, così da verificare nel tempo l’efficacia delle azioni messe in campo.

Un primo momento di verifica è già previsto tra circa tre settimane, quando le parti torneranno a confrontarsi per fare il punto della situazione, analizzare quanto emerso e capire se il percorso intrapreso sta andando nella direzione giusta o se sarà necessario intervenire con ulteriori correttivi.

La sicurezza del quartiere Venezia resta quindi al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di trasformare le segnalazioni e le problematiche raccolte in un lavoro concreto, coordinato e continuativo.

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