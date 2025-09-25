“Siete stati un oceano di affetto. E qualche gol inizio a segnarlo anch’io”

Immagine tratta dalla pagina Ig di Igor Protti

“Un oceano di messaggi. Come al solito siete spettacolari. Grazie. Grazie. Grazie. E vi aggiorno anche sulle condizioni di salute: qualche gol inizio a segnarlo anch’io (nella intervista rilasciata a Sara Meini per il Tgr Toscana nei giorni scorsi aveva parlato di 2-4 per lo “sgraditissimo ospite” da 0-3, ndr)”. In un video pubblicato su Instagram, Igor Protti ringrazia tutti coloro che ieri, nel giorno del suo 58° compleanno, gli hanno dedicato un messaggio sui social. Migliaia di messaggi. Oltre 500 solo sotto al nostro post Fb. Nel video saluto, Igor inizia con il ringraziare gli ex compagni di squadra del Bari che “hanno fatto centinaia di km per venirmi a trovare facendomi una bellissima sorpresa”.

