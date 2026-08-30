Spazio pubblico per Vizzoni, Salvetti: “Assolutamente giusto”

"Una grande persona e un medico eccezionale. Troviamo insieme la migliore idea per ricordarlo". Il sindaco raccoglie la proposta di intitolare uno spazio pubblico al professor Luciano Vizzoni

La proposta di dedicare uno spazio pubblico di Livorno al professor Luciano Vizzoni incassa anche il sostegno del sindaco Luca Salvetti. Dopo l’iniziativa lanciata dal primario di Pediatria Roberto Danieli e le parole di Paola Pomponi, presidente dell’associazione Insieme per la Vita, arriva infatti l’apertura del primo cittadino, che definisce l’idea “assolutamente giusta e condivisibile”. Un intervento che sembra andare nella direzione di trasformare la proposta in un percorso condiviso. “Lavoriamo insieme per trovare la migliore idea per ricordare una grande persona e un medico eccezionale”, ha sottolineato Salvetti, aprendo così alla possibilità di individuare, insieme alla città, la forma più appropriata per rendere permanente la memoria del professore. La proposta era stata avanzata da Danieli con l’idea di individuare una via, una piazza, un giardino, un parco, un’area giochi o un altro spazio pubblico che potesse essere legato simbolicamente alla figura del professore. Tra le ipotesi indicate, anche quella di uno spazio vicino ai servizi sanitari e pediatrici cittadini, proprio per sottolineare il legame profondissimo tra Vizzoni, la Pediatria livornese e la sua idea di medicina come servizio alla comunità.

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