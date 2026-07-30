Stash alla mamma: “Sono troppo felice, auguriiiii”
Il frontman dei The Kolors rompe il silenzio con una storia Instagram dedicata a Sara, la 39enne livornese, che ieri sera è stata soccorsa durante il live in piazza del Luogo Pio e poi stamattina ha partorito Diego
“Sono troppo felice, auguriiiii“. Con queste parole, accompagnate da un cuore rosso, Stash ha condiviso su Instagram la notizia che ha reso ancora più speciale la serata di ieri a Effetto Venezia. Il frontman dei The Kolors ha ricordato il momento in cui, durante il concerto in piazza del Luogo Pio, ha deciso di interrompere temporaneamente l’esibizione dopo essere stato avvisato dal pubblico che una donna incinta non si sentiva bene. Una vicenda a cui QuiLivorno.it stamattina ha dedicato un articolo. La protagonista è Sara, livornese di 39 anni, che stava assistendo al concerto insieme al compagno Fabio, seduta in una zona lontana dalla calca. Soccorsa dai volontari della Svs e accompagnata in ospedale, la mattina successiva cioè oggi 30 luglio ha partorito Diego. I genitori hanno voluto ringraziare il personale sanitario, la security e rivolgere un pensiero speciale proprio a Stash per la sensibilità dimostrata durante il concerto.
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