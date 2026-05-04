Svs e Fisa, esercitazione ai Tre Ponti: soccorsi in mare e sulla spiaggia per un’estate più sicura

Video e foto gentilmente fornite da Leonardo Melosi

Simulazioni davanti ai bagnanti tra idroambulanza, moto d’acqua e unità cinofile. Coinvolte SVS e Fisa per mostrare dal vivo le manovre di intervento e sensibilizzare sulla prevenzione

Mattinata di addestramento e sensibilizzazione ai Tre Ponti, dove si è svolta un’esercitazione congiunta nell’ambito del progetto “Estate Sicura”. Protagonisti i volontari della Svs insieme alla Fisa, impegnati in una serie di simulazioni di soccorso in mare e sulla spiaggia. Davanti a curiosi e bagnanti, sono entrati in azione i diversi mezzi e le squadre operative: idroambulanza, moto d’acqua, bagnini e unità cinofile da salvataggio in mare. Le prove hanno riprodotto situazioni di emergenza reali, con interventi coordinati per il recupero di persone in difficoltà e il successivo trasporto a riva. Non solo mare. Parte dell’esercitazione è stata dedicata anche alle tecniche di primo soccorso e rianimazione, con dimostrazioni pratiche effettuate dai volontari della Svs utilizzando ambulanze e scooter sanitari direttamente sulla spiaggia. L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione che, ormai da anni, vede lavorare fianco a fianco Svs e Fisa durante la stagione estiva. Un’occasione non solo per affinare i protocolli operativi, ma anche per avvicinare il pubblico ai temi della sicurezza, mostrando in modo concreto come si svolgono gli interventi e quanto sia fondamentale la prevenzione durante i mesi più affollati sulle coste.

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