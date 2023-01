Tatiana emoziona giudici e pubblico su Rai 1, a The Voice, con “Riderà”

Tatiana Paggini in un fotogramma preso dalla sua esibizione di venerdì 13 gennaio a The Voice Senior su Rai 1

Tatiana Paggini, dopo 35 anni spesi in un negozio di giocattoli e una vita passata ad amare la musica e il canto, ha fatto venire i brividi al pubblico di Rai 1 nel talent riservato ai talenti over 60. Alla fine il talento livornese sceglie Gigi D'Alessio come coach per portarla avanti nel programma

di Giacomo Niccolini

Tatiana Paggini, livornese, casalinga e dipendente per 35 anni di un negozio di giocattoli, ha incantato tutti con la sua esibizione alle “Blind Auditon” a The Voice of Italy Senior (CLICCA QUI per rivedere la sua esibizione), il talent canoro di Rai 1 dedicato ai cantanti non più giovanissimi (over 60) ma con voci da brividi. Ed una di questa è sicuramente quella della nostra concittadina già protagonista la scorsa estate al talent di Porta a Mare “Officine del Talento” dove la bravissima cantante ricevette il Premio della Critica oltre a salire sul podio al secondo posto nella categoria Senior.

Nella magica serata di venerdì 13 gennaio Tatiana ha emozionato i giudici che hanno deciso di fidarsi delle loro orecchie non potendo vedere faccia a faccia la cantante finché non hanno premuto il pulsante che ha di fatto sancito il “sì” definitivo. Il primo a girare la sedia rossa è stato Gigi D’Alessio seguito dal rapper Clementino. Infine sono stati I Ricchi e Poveri (Angela Brambati e Angelo Sotgiu) a voltarsi per concludere “viso a viso” l’esibizione con il talento labronico. Unica che non ha premuto il bottone è stata Loredana Bertè che ha preferito, rapita dall’intensità e dalla forza della voce di Tatiana, far terminare l’esibizione prima di conoscere il talento in gara.

“Dopo la morte di mio padre – spiega Tatiana nel post-show davanti ai giudici – ho deciso di ricominciare a cantare per potare avanti questo mio grande sogno che me lo sento che me lo sento proprio qui”, indicando la pancia e lo stomaco.

“Sono senza parole – ha commentato la Bertè – mi dispiace non essermi girata. Ero rimasta incantata ad ascoltare e mi sono scordata di premere il pulsante”.

“Essere qui davanti a voi è già una cosa bellissima – ha commentato Tatiana – La scelta è difficilissima. Io voglio fare la musica e per questo scelgo Gigi D’Alessio“, ha concluso la cantante livornese affidandosi come coach al cantautore napoletano.

