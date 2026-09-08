Tecnico di cucina: aperte le iscrizioni

Percorso gratuito per under 29 di 990 ore, con 400 ore di stage nelle imprese del settore. Domande entro il 25 settembre 2026

Per chi ha scelto la formazione professionale nel settore della ristorazione, la qualifica triennale non è un punto di arrivo, ma può diventare il primo passo verso una specializzazione ancora più alta. CIOFS-FP Toscana apre le iscrizioni al corso per “Tecnico di cucina”, rivolto ai giovani che hanno conseguito una qualifica triennale IeFP di Operatore della ristorazione – indirizzo preparazione pasti e desiderano proseguire la propria formazione frequentando un quarto anno. Il percorso, della durata complessiva di 990 ore, si svolgerà a Livorno da ottobre 2026 a giugno 2027 e permetterà, al superamento dell’esame finale, di conseguire il Diploma professionale di IV livello EQF di Tecnico di cucina. Si tratta di un’opportunità particolarmente significativa per i ragazzi che hanno appena concluso il terzo anno: in Toscana, infatti, il percorso di Formazione Professionale arriva fino al quarto anno. Dopo il conseguimento del Diploma professionale, chi desidera proseguire ulteriormente gli studi può accedere al quinto anno di un istituto alberghiero e conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Formazione e lavoro: 400 ore di stage

Il corso nasce con l’obiettivo di innalzare e consolidare le competenze professionali acquisite durante il percorso triennale, accompagnando i giovani verso un ruolo più qualificato nel mondo della ristorazione. Delle 990 ore complessive, 580 saranno dedicate alla formazione teorica e laboratoriale, 10 ore di accompagnamento mentre 400 ore saranno svolte in stage presso realtà del settore, offrendo agli allievi la possibilità di misurarsi concretamente con il lavoro e di mettere in pratica le competenze acquisite. Il Tecnico di cucina può trovare occupazione in diversi contesti: dai ristoranti tradizionali e gourmet alla ristorazione alberghiera, dalle gastronomie alla ristorazione collettiva, come mense scolastiche e aziende di produzione pasti. Opera con autonomia e responsabilità nel processo di preparazione pasti, nell’organizzazione del lavoro e presidia le attività svolte da altri; predispone i menù, la cura e l’allestimento dei piatti; apporta nuove tecniche per la preparazione. Grazie alle competenze di gestione del business può ricoprire nel tempo un ruolo manageriale nella gestione autonoma di un’attività imprenditoriale. “Con questo quarto anno vogliamo offrire ai nostri ragazzi la possibilità di non fermarsi alla qualifica triennale, ma di continuare a investire sulle proprie competenze e sul proprio futuro professionale – spiegano –. Il percorso combina formazione, laboratorio e una significativa esperienza di stage, creando un ponte concreto tra scuola e lavoro. È un’opportunità pensata per chi vuole crescere professionalmente nel mondo della cucina e della ristorazione”.

Chi può iscriversi

Il corso è rivolto a giovani di età inferiore ai 29 anni in possesso di una qualifica triennale IeFP nell’ambito della ristorazione. Sono disponibili 15 posti. Il percorso è completamente gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Toscana attraverso il FSE+ 2021-2027, e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale dedicato all’autonomia dei giovani.

Come iscriversi

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13 del 25 settembre 2026. È possibile consegnare la domanda presso la sede di CIOFS-FP Toscana, in Corso Mazzini 199 a Livorno, su appuntamento, oppure inviarla via email all’indirizzo [email protected]. Tutte le informazioni e la modulistica per l’iscrizione sono disponibili sul sito www.ciofsfptoscana.it. Per informazioni e appuntamenti è possibile chiamare i numeri 0586/801300 – 320/42.42.490, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.

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