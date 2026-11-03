Tenta di investire due agenti durante un inseguimento
L'uomo era alla guida di un Honda SH150 risultato rubato e ha tentato la fuga sugli scali delle Cantine. Recuperati complessivamente tre motorini rubati, tutti restituiti ai proprietari
Durante i controlli sul territorio effettuati lo scorso fine settimana, si legge in un comunicato stampa, agenti del Nucleo operativo Sicurezza urbana della Polizia Locale hanno individuato e recuperato due motocicli Benelli che risultavano rubati. Gli scooter sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Un terzo scooter rubato, un Honda SH150, è stato intercettato sugli scali delle Cantine con un conducente a bordo, il quale ha provato a guadagnarsi la fuga investendo due agenti della Municipale. Prontamente bloccato, il conducente è stato condotto presso il Comando per l’identificazione e la successiva denuncia per resistenza e ricettazione. Anche questo mezzo è già stato restituito al legittimo proprietario. La Polizia Locale proseguirà nei prossimi mesi nell’azione di tutela della legalità e di prevenzione e contrasto del degrado urbano.
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