Tentato suicidio dal ponte degli Scali Olandesi: salvato da due vigili del fuoco
Decisivo l'intervento di due vigili del fuoco che non hanno esitato a tuffarsi in acqua dopo aver raggiunto il ponte con il Conero, un’imbarcazione adatta a operare nelle acque ristrette dei fossi
Attimi di forte tensione nella serata di ieri 20 aprile quando i vigili del fuoco sono intervenuti per un tentato suicidio dal ponte di acciaio sugli Scali Olandesi. L’allarme ha mobilitato rapidamente la squadra in partenza dalla sede centrale, supportata dal personale del distaccamento porto, giunto sul posto con il Conero, un’imbarcazione leggera e particolarmente adatta a operare nelle acque ristrette dei fossi. Decisivo l’intervento di due pompieri che non hanno esitato a tuffarsi in acqua per raggiungere e recuperare la persona in difficoltà. Una volta portato in salvo, il malcapitato è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i carabinieri, che hanno collaborato nella gestione della situazione. L’episodio si è concluso senza ulteriori conseguenze grazie alla tempestività e alla professionalità dei soccorritori.
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