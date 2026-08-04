Terremoto avvertito a Livorno, scossa di magnitudo 4.3

Immagine tratta dal sito Ingv

Il sisma è stato registrato dall'Ingv alle 10.15. L'epicentro è stato localizzato a 7 chilometri a ovest di Pisa ad una profondità di 8 chilometri. Nessun danno riscontrato dalla Protezione Civile

Una brevissima scossa di terremoto è stata avvertita tra le 10.14 e le 10.18 nella mattinata di oggi, martedì 4 agosto, in città. In pochi secondi numerosi cittadini hanno percepito il movimento, anche ai primi piani delle abitazioni, condividendo le prime segnalazioni sui social. Da Colline-Stazione a via Rosa del Tirreno passando per via Cambini, Scali D’Azeglio, viale Mameli, Pontino, via Machiavelli alla Rosa, Borgo San Jacopo, Goito, Antignano, Ardenza, Collinaia, Scopaia, Magrignano e altre decine di località, fino a Stagno, Tirrenia e Vicarello. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha successivamente confermato che si è trattato di un terremoto di magnitudo locale 4.3, avvenuto alle 10.15.18 (ora italiana). L’epicentro è stato localizzato a 7 chilometri a ovest di Pisa, alle coordinate 43.6925 di latitudine e 10.3263 di longitudine, con una profondità di 8 chilometri. Se avete avvertito la scossa, raccontateci dove vi trovavate e cosa avete percepito nei commenti al nostro post Facebook. “Io sto a due piani e l’ho avvertita forte. Ero seduta in poltrona e mi sono sentita tremare” racconta Ivana, che ringraziamo. Nessun danno riscontrato dalla Protezione Civile. Preallertate tutte le associazioni di volontariato, che hanno prestato immediatamente la propria disponibilità. Rimane al momento confermata la Sala Operativa Comunale per monitorare la situazione nelle prossime ore.

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