Tornano le prime 18 panchine restaurate alla Terrazza Mascagni

A gennaio sarà smontato il secondo blocco di 18 panchine che si trovano vicino allo stabilimento balneare “Onde del Tirreno” ed a seguire saranno restaurati i due blocchi di panchine in zona San Jacopo. In totale saranno rinnovate 44 sedute comprese quelle che si trovano a San Jacopo

E’ stata riposizionata dunque la prima tranche di panchine, come da tabella di marcia, entro il mese di dicembre. A gennaio sarà smontato il secondo blocco di 18 panchine che si trovano vicino allo stabilimento balneare “Onde del Tirreno” ed a seguire saranno restaurati i due blocchi di panchine in zona San Jacopo.

In totale saranno rinnovate 44 sedute comprese quelle che si trovano a San Jacopo.

Il lavoro di “riproduzione” della forma delle sedute della Terrazza Mascagni è stato affidato a una ditta specializzata.

Tutti i pezzi sono fatti su misura con stampi da ricavare dai pezzi “originali”.

Senza entrare nel dettaglio tecnico, per realizzare un qualunque pezzo speciale ne deve essere smontato uno esistente, deve essere ristrutturato e usato per creare lo stampo negativo da cui ottenere tutti gli elementi necessari.

A coordinare i lavori l’architetto Fabrizio Mori dell’ufficio Progettazione e Qualificazione degli Spazi Urbani del Comune di Livorno.