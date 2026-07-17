Tre anni senza Pippi: in 200 al Moletto per l’emozionante ricordo

Ringraziamo la famiglia e gli amici per la disponibilità

Allo scoccare della mezzanotte il cielo di Antignano si è illuminato con fuochi d'artificio e una coreografia che ha disegnato una grande L. Tra cori, applausi e un mazzo di fiori finale, amici e familiari hanno reso omaggio al giovane nel terzo anniversario della sua scomparsa. Oggi le iniziative proseguono

in fondo all’articolo trovate un video (pubblicheremo nelle prossime ore tutti i video in un post Instagram)

Sono passati tre anni, ma il ricordo di Lorenzo Filippi, per tutti “Pippi“, continua a vivere con la stessa intensità nel cuore degli amici e di chi gli ha voluto bene. Anche quest’anno, come da tre anni a questa parte, allo scoccare della mezzanotte tra il 16 e il 17 luglio il moletto di Antignano, uno dei luoghi simbolo della sua vita e della sua amicizia e dove recentemente lungo la discesa che porta al moletto è stato realizzato un murale che racconta anche la sua storia, si è riempito di emozione. Gli amici e i familiari, per un totale di circa 200 persone, hanno dato vita a una commemorazione suggestiva con fuochi d’artificio, fumogeni, foto-flash e una coreografia che ha disegnato una grande “L” lungo i due bracci del molo. Non è mancato ii coro Per amore, solo per amore tuo, Pinolino porterò nel cuore. Il momento si è concluso con la deposizione di un mazzo di fiori in via Pendola. Le iniziative proseguiranno anche oggi. Nel tardo pomeriggio è infatti in programma un quadrangolare di calcio allo stadio Armando Picchi, con squadre composte dagli amici di Lorenzo. L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Livorno e con il supporto del Comitato Strabilianti. Al termine delle partite, il gruppo tornerà nuovamente al moletto di Antignano per un altro momento di raccoglimento con il lancio delle lanterne.

Il ricordo del giovane scomparso nel 2023 era stato celebrato domenica 12 luglio quando al Social Beach a Calambrone, sul campo in sabbia a lui intitolato, si è svolto il terzo Memorial. Alla manifestazione hanno partecipato 15 squadre, formate da amici e frequentatori dello stabilimento balneare, che si sono affrontate in incontri della durata di dieci minuti ciascuno. Una giornata di sport, amicizia e condivisione, impreziosita dalle parole del presidente del circolo Arci, Fabio, che durante la premiazione ha ricordato con commozione la figura di Lorenzo davanti ai numerosi partecipanti e ai tanti amici accorsi per rendergli omaggio. Tre anni dopo la sua scomparsa Pinolino, l’altro suo affettuoso soprannome, continua così a essere ricordato con l’affetto di sempre: nei luoghi che amava, attraverso lo sport, la musica e quei gesti semplici ma carichi di significato che testimoniano quanto il suo ricordo sia ancora vivo nella comunità livornese.

Il video

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