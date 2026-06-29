Tre grandi murales in via delle Sorgenti per Zeb, Frusciante e Protti

Le tre grafiche, che QuiLivorno.it ha unito in un'unica immagine, sono state realizzate da Ninjart

"Tutti e tre hanno lasciato il segno nella storia, nella cultura e nell'identità della nostra città". L'artista livornese Ninjart lancia l'idea e precisa: "So che per l'omaggio a Igor ci potrebbero essere anche altre soluzioni sul piatto, oltre a questa. Qualsiasi sia la scelta io sarò felice"

Tre grandi murales dedicati a Igor Protti, Federico Frusciante e Davide Fedi “Zeb” per trasformare via delle Sorgenti in un percorso artistico capace di raccontare l’anima di Livorno. È il progetto lanciato da Francesco Spanò, in arte Ninjart, che nei giorni scorsi ha reso pubblica un’idea alla quale, come spiega lui stesso, “porto dentro da tempo” e sulla quale ha ripreso a lavorare con l’obiettivo di trasformarla in realtà. “Vorrei realizzare in via delle Sorgenti tre grandi murales dedicati a Federico Frusciante, Igor Protti e Davide Fedi (Zeb) – racconta – tre persone profondamente diverse tra loro, ma unite da una cosa fondamentale: hanno lasciato un segno nella storia, nella cultura e nell’identità della nostra città”. L’artista livornese spiega anche le ragioni della scelta dei tre protagonisti. Di Federico Frusciante evidenzia invece il ruolo di divulgatore cinematografico: “Con il suo modo libero e autentico di raccontare il cinema è diventato negli anni un punto di riferimento per migliaia di persone, portando la sua passione ben oltre i confini della città”. Il secondo murale sarebbe dedicato a Davide Fedi, in arte Zeb, scomparso nel 2008. “Ricordarlo significa non permettere che il tempo cancelli la sua memoria. La sua storia è ancora oggi una ferita aperta per Livorno”. Per quanto riguarda Protti, sottolinea, “non è stato soltanto un grande calciatore. È stato un simbolo di appartenenza, passione, umiltà e amore incondizionato per Livorno, capace di unire intere generazioni. Detto questo, sono a conoscenza del fatto che per Igor ci potrebbero essere anche altre soluzioni sul piatto oltre a questa. Qualsiasi sia l’artista che lo omaggerà io sarò felice“.

Per Spanò il progetto va oltre il valore artistico delle opere. “Dedicare loro tre murales non significa soltanto dipingere dei muri, ma trasformare uno spazio pubblico in un luogo di memoria, cultura e incontro. Significa riqualificare un quartiere, creare un museo a cielo aperto accessibile a tutti, capace di raccontare storie, suscitare emozioni e rafforzare quel senso di appartenenza che rende unica la nostra città”. L’idea è quella di fare di via delle Sorgenti un itinerario artistico permanente, vissuto quotidianamente dagli abitanti del quartiere, dai giovani, dai tifosi, dagli appassionati di cinema, dagli artisti e da tutti coloro che amano Livorno. Per questo motivo ha rivolto un appello al Comune di Livorno, alle fondazioni cittadine, alle istituzioni, alle associazioni culturali e sportive, alle aziende, ai commercianti e ai privati cittadini affinché possano sostenere l’iniziativa. “Per realizzarlo saranno necessari sponsor e collaborazioni. Ogni contributo, piccolo o grande, potrà fare la differenza” conclude Ninjart invitando tutti a condividere il progetto perché “la memoria, la cultura e l’identità di una città appartengono a tutti”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©