Trent’anni dopo il diploma, la V E del Liceo Enriques si ritrova tra ricordi, risate e aneddoti

Cena-reunion per gli ex compagni di classe: "È stato come tornare ai tempi della scuola, tra versioni di latino, scherzi e professori rivisti dopo tanti anni"

Trent’anni dopo il diploma, gli ex studenti della classe V E del Liceo Enriques si sono ritrovati da Guglie a Porta a Mare per una cena all’insegna dei ricordi e dell’amicizia. Un’occasione speciale per ripercorrere insieme gli anni del liceo, tra aneddoti, risate e la gioia di rivedersi dopo tanto tempo.

Nel corso della serata non sono mancati i racconti che hanno segnato gli anni sui banchi di scuola. “Abbiamo ricordato i mille stratagemmi con cui si cercava di copiare le versioni di latino e le trovate di alcuni compagni che si nascondevano dietro gli altri per non farsi vedere dai professori quando era il momento delle interrogazioni”, raccontano sorridendo i partecipanti.

Spazio anche ai ricordi dei docenti che hanno accompagnato il percorso scolastico della classe. Alcuni di loro sono stati rivisti recentemente, ormai in età avanzata, e il ritrovarli è stato motivo di grande emozione e affetto.

La serata si è conclusa tra fotografie di gruppo, abbracci e la promessa di non aspettare altri trent’anni prima del prossimo appuntamento. Per tutti i presenti è stata l’occasione per riscoprire un legame rimasto intatto nel tempo e rivivere, almeno per una sera, i “bei tempi” del liceo.

data-start=”1459″ data-end=”1740″ data-is-last-node=”” data-is-only-node=””>Hanno partecipato alla reunion Andrea Simonti, Massimo Banchelli, Marco Soracchi, Mirko Simoni, Francesco Persi Paoli, Serena Pagani, Katiuscia Galasso, Nora Terrasini, Marco Longobardi, Antonio Mertoli, Luca Spizzamiglio, Veronica Montanelli, Gaia Giachetti e Alessio Valente.

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