Trionfo livornese all’Italian Star Ball

Mauro Casarosa e Moira Centi conquistano il primo posto nella classe B1 e brillano anche nell’Open Unificata, portando prestigio a Livorno e alla Toscana

All’Italian Star Ball, svoltosi in Calabria, la coppia livornese composta da Mauro Casarosa e Moira Centi ha conquistato importanti successi, portando in alto il nome della Toscana e della città di Livorno. I due ballerini si sono distinti ottenendo il primo posto nella classe B1 e brillando anche nella categoria Open Unificata. Un risultato che conferma il loro talento e il grande lavoro svolto insieme alla scuola di ballo Dancemaster Young. Un traguardo significativo che rende orgogliosa l’intera comunità sportiva livornese e toscana.

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