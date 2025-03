Trova la targa smarrita e gliela porta a casa: “Davanti a tanta cortesia vorrei ringraziarti”

La signora Silvana, che ringraziamo per la disponibilità

Se il signore in questione si riconoscesse nell'episodio può contattare la nostra redazione oppure pubblicare un commento su Facebook sotto al post dell'articolo

“Oggigiorno è davvero raro trovare persone così. Davanti a tanta cortesia e disponibilità avremmo piacere di ringraziarlo personalmente”. A parlare è Silvana che si è rivolta a QuiLivorno.it per provare a rintracciare il signore che il 24 marzo si è recato a casa per consegnarle la targa anteriore smarrita la scorsa settimana. “Mio marito ed io ci siamo accorti che si era staccata dall’auto solo una volta arrivati a casa – racconta la donna, che ringraziamo per la disponibilità – e non sappiamo proprio come sia successo. Fatto sta che ci siamo subito recati dai carabinieri per svolgere tutte le pratiche necessarie a ordinare la nuova targa”. Poi, a distanza di qualche giorno, cioè ieri, l’impensabile. Un signore si è recato all’indirizzo della signora Silvana e non trovandola l’ha consegnata ad un vicino per fargliela recapitare. “Siamo rientrati una mezzoretta dopo e non abbiamo potuto incontrarlo”. Se il signore in questione si riconoscesse nell’episodio può contattare la nostra redazione oppure pubblicare un commento su Facebook sotto al post dell’articolo.

