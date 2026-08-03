Trova un portafoglio a Effetto Venezia e lo consegna: “Cerco chi me lo ha ritrovato”
"Non mancava nulla, è stato un gesto straordinario portarlo in Questura". Quella che poteva trasformarsi in una lunga serie di disagi si è invece conclusa per Elena con una storia di onestà e senso civico
Quella che poteva trasformarsi in una lunga serie di disagi si è invece conclusa con una storia di onestà e senso civico. Protagonista è Elena che il 31 luglio, mentre si trovava in viale degli Avvalorati per raggiungere Effetto Venezia, ha perso il proprio portafoglio. Oggi il suo desiderio è uno solo: riuscire a rintracciare chi lo ha trovato. “So che si tratta di una donna. Sarebbe bello rintracciarla per poterla ringraziare personalmente”. All’interno c’erano 60 euro in contanti, la carta d’identità, il codice fiscale, la patente, il bancomat e la Postepay. Oltre al valore economico, soprattutto la prospettiva di dover rifare tutti i documenti avrebbe rappresentato una grande seccatura. Fortunatamente, il giorno dopo, 1 agosto, il portafoglio era già stato consegnato. “Non ha toccato niente e si è fatta carico di portarlo alla questura in via Fiume”. Nel tentativo di rintracciarla Elena, che ringraziamo per la disponibilità, ha deciso di raccontare la propria storia anche sul gruppo Facebook Sei di Livorno se…:”Vorrei poterla incontrare e dirle grazie. Se me lo concedesse vorrei anche sdebitarmi. Ha compiuto un gesto di grande correttezza. Non è scontato trovare persone così”.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.