Trova un portafoglio a Effetto Venezia e lo consegna: “Cerco chi me l’ha ritrovato”

"Non mancava nulla, è stato un gesto straordinario portarlo in Questura". Quella che poteva trasformarsi in una lunga serie di disagi si è invece conclusa per Elena con una storia di onestà e senso civico

Quella che poteva trasformarsi in una lunga serie di disagi si è invece conclusa con una storia di onestà e senso civico. Protagonista è Elena che il 31 luglio, mentre si trovava in viale degli Avvalorati per raggiungere Effetto Venezia, ha perso il proprio portafoglio. Oggi il suo desiderio è uno solo: riuscire a rintracciare chi lo ha trovato. “So che si tratta di una ragazza. Sarebbe bello rintracciarla per poterla ringraziare personalmente”. All’interno c’erano 60 euro in contanti, la carta d’identità, il codice fiscale, la patente, il bancomat e la Postepay. Oltre al valore economico, soprattutto la prospettiva di dover rifare tutti i documenti avrebbe rappresentato una grande seccatura. Fortunatamente, il giorno dopo, 1 agosto, il portafoglio era già stato consegnato. “Non ha toccato niente e si è fatta carico di portarlo alla questura in via Fiume”. Nel tentativo di rintracciarla Elena, che ringraziamo per la disponibilità, ha deciso di raccontare la propria storia anche sul gruppo Facebook Sei di Livorno se…:”Vorrei poterla incontrare e dirle grazie. Se me lo concedesse vorrei anche sdebitarmi. Ha compiuto un gesto di grande correttezza. Non è scontato trovare persone così”.

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