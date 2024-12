Tuffi di capodanno dedicati a Nedo Marzini e Roberto Onorati

Foto di archivio

Gli Amici del Gabbiano e gli Amici del Mare, insieme ad Avis, si preparano a celebrare il tuffo di capodanno 2025. Naturalmente il tuffo è aperto a tutti i "temerari"

Gli Amici del Gabbiano e gli Amici del Mare si preparano a celebrare il tuffo di capodanno 2025. Il primo gruppo lo dedicherà alla memoria di Nedo Marzini, decano dei bagni invernali scomparso pochi mesi fa a 93 anni, e si tufferà al Gabbiano. Il secondo alla memoria di Roberto Onorati scomparso a luglio all’età di 76 anni e si tufferà dai Tre Ponti lato centro wind surf con la partecipazione di Avis che esibirà il consueto arco. Il ritrovo per entrambi è alle 11.30 circa per la foto di rito. La concomitanza con i lavori ai Tre Ponti non ha permesso il tuffo unico dall’arenile.

