Tuffo Pulito – Anima Blu, agli Scogli Piatti una giornata per ripulire mare e fondali

"Più saremo, più forte sarà il messaggio". L'iniziativa, promossa dal biologo Jacopo Querci e dall'ammiraglio Giordano Cottini, coinvolge Comune, CIBM, Blu Next Livorno e numerose associazioni del territorio. Appuntamento il 20 giugno alle 8.30 agli Scogli Piatti del Boccale

Il Comune di Livorno, il CIBM e il progetto Blu Next Livorno, insieme alle associazioni Canottieri Antignano, A-Mare, Hunters Trail ASD, Deep Instinct Freediving, Centro Surf 3 Ponti e alla Biennale del Mare, partecipano a Tuffo Pulito – Anima Blu, iniziativa promossa dal Dott. Jacopo Querci (biologo) e dall’Ammiraglio Giordano Cottini (presidente dell’associazione canottieri Antignano). Nessuna competizione, nessun cronometro. Solo persone unite da un obiettivo comune: prendersi cura del mare. Apneisti, kayak, canoe, SUP e nuotatori percorreranno il tratto di costa tra il Boccale e Calignaia per individuare e raccogliere i rifiuti presenti sui fondali e lungo la scogliera, contribuendo concretamente alla tutela di uno degli angoli più belli della costa livornese. L’invito è aperto a tutti. “Portare via la propria plastica è un gesto semplice, ma se compiuto da migliaia di persone ogni estate può fare la differenza per il mare che amiamo. Più saremo, più forte sarà il messaggio”. Il Comune di Livorno e il CIBM ricordano che la tutela del mare inizia dalle azioni quotidiane: il contributo più importante che ciascuno può dare è non lasciare rifiuti nell’ambiente e riportare sempre a casa la propria plastica.

Appuntamento:

Scogli Piatti del Boccale

20 giugno 2026 – ore 8.30

Il CIBM – Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” di Livorno – promuove da anni iniziative di sensibilizzazione ambientale e tutela del mare. Tra queste, il progetto Blu Next Livorno, che attraverso attività sul territorio favorisce la diffusione della cultura del mare, dell’educazione ambientale e del rispetto degli spazi pubblici.

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