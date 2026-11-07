Una pergola con tetto verde allo Skatepark

Il rendering del progetto

La struttura avrà una copertura vegetale con essenze mediterranee, pavimentazione drenante e arredi realizzati con plastica riciclata proveniente da reti dismesse. Lo Skatepark resterà utilizzabile durante il cantiere

Al via la prossima settimana i lavori per la costruzione di una “pergola verde” attrezzata accanto allo Skatepark recentemente realizzato in zona via Mondolfi – Parco del Mulino. L’intervento, curato dall’ufficio Progettazione e Qualificazione degli Spazi Pubblici del Comune di Livorno, è stato interamente finanziato (per 75 mila euro) dalla Regione Toscana nell’ambito del Programma Italia-Francia Marittimo 2021-2027, progetto P.Ri.S.Ma. MED2, Bando per la concessione di un contributo rivolto ai Comuni costieri per la realizzazione di “Installazioni verdi”, del quale il Comune di Livorno è risultato vincitore. Questo programma comunitario, ponendosi in continuità con la visione dell’Unione Europea che indica l’economia circolare come uno dei principali strumenti utili a fornire alle future generazioni nuovi modelli di sviluppo e di crescita, intende stimolare gli enti pubblici su queste tematiche innovative tramite la realizzazione di installazioni di pubblica utilità così composte: 1) realizzazione di una Pergola verde; 2) acquisto di arredo urbano realizzato con materie plastiche provenienti da reti dismesse.

L’intervento prevede che la pergola con tetto verde sia composta da 4 campate lunghe 3 metri e larghe m. 4,60 in acciaio con finitura tipo corten. La struttura portante sarà costituita da orditura primaria e secondaria in scatolari a sezione quadrata sempre in acciaio tipo corten, sormontati da quattro vasche di contenimento per consentire la sperimentazione della messa a dimora di alcune essenze vegetali.

Il disegno delle vasche sarà intervallato da frangisole di collegamento sempre in corten.

Sotto la pergola, sulla pavimentazione costituita da blocchi con caratteristiche drenanti, saranno posti arredi in materiale riciclato realizzati mediante la tecnica della stampa in tre dimensioni, oltre ad alcuni serbatoi a servizio dell’impianto di irrigazione a goccia.

L’insieme delle specie vegetali previste dal Bando consente di ottenere una copertura completamente tappezzante, costituita da piante succulente autoctone mediterranee, adattate alle condizioni tipiche della costa tirrenica toscana. La vegetazione risultante presenta infatti elevata resistenza alla salsedine, ottima tolleranza ai venti costieri, adattamento a forte insolazione, capacità di sopravvivenza con spessori ridotti di substrato. La manutenzione richiesta è, inoltre, minima. Già da oggi sabato 7 novembre l’impresa affidataria, la Metalmat Srl con sede legale a Toirano (SV), avvierà le operazioni di preparazione e organizzazione logistica del cantiere. La tettoia sarà posizionata sul lato sud del lotto, in prossimità della pista di skate ma in modo tale che i lavori interferiscano il meno possibile con la struttura e con gli utenti, che potranno continuare ad utilizzarla nelle parti libere.

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