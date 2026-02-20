Us Livorno 1915 – Pineto. Le formazioni ufficiali

Amaranto di nuovo in scena al Picchi dopo il ko contro la Pianese nell'ultimo turno. Saranno i biancoazzurri di Tisci - reduci da tre sconfitte consecutive - gli avversari della 28esima giornata. Il mister ex Cittadella: "Necessario mantenere i piedi per terra e pensare partita dopo partita". Out Tosto per un problema muscolare

di Lorenzo Evola

Cancellare il doloroso ko interno di domenica scorsa contro la bestia nera Pianese e riprendere il trend positivo di inizio 2026. Sarà questo il mantra degli uomini di Venturato, attesi da un nuovo turno di campionato. La 28esima giornata del girone B di Serie C infatti incombe e prevede per Dionisi e compagni un’altra uscita tra le mura amiche del Picchi. Stavolta all’Ardenza (calcio d’inizio sabato alle 14.30) farà visita il Pineto di mister Tisci, compagine abruzzese scivolata al settimo posto della graduatoria in seguito agli ultimi deludenti risultati. I biancoazzurri sono reduci, appunto, da un periodo piuttosto complicato, segnato da tre sconfitte consecutive, tra cui il netto 0-3 incassato in casa contro la Ternana nel posticipo del lunedì sera.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Ghezzi, Noce, Camporese, Falasco; Luperini, Hamlili, Bonassi; Peralta; Dionisi, Di Carmine. All. Venturato

Pineto (3-4-2-1): Tonti; Biggi, Frare, Postiglione; Serbouti, Lombardi, Germinario, Borsoi; Pellegrino, Schirone; D’Andrea. All. Tisci

