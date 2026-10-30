“Vado in pensione da prefetto, resto per la Darsena Europa”

"Ho ascoltato tantissimi cittadini. Un collega scherzando mi ha detto che ormai mi chiamano anche per le liti condominiali". Questa mattina Dionisi ha incontrato la stampa per un bilancio dei due anni trascorsi in città. Il suo non sarà un addio a Livorno poiché svolgerà il ruolo di commissario straordinario per la Darsena Europa

Un saluto carico di affetto, gratitudine e qualche sorriso. Il prefetto Giancarlo Dionisi ha incontrato questa mattina i giornalisti in Prefettura per annunciare il proprio pensionamento e congedarsi dalla città e dalla provincia di Livorno, dove ha trascorso gli ultimi due anni alla guida dell’istituzione governativa. Un’esperienza che, nelle sue parole, ha lasciato un segno profondo, soprattutto sul piano umano. “Lascio con tanto affetto da parte mia verso Livorno, verso la provincia, ricambiato da tanto affetto. Lascio un patrimonio di rapporti umani veramente straordinario. In questi due anni mi sono arricchito tantissimo”, ha raccontato Dionisi. Un bilancio fatto soprattutto di ascolto e confronto con il territorio. “Ho ascoltato tantissimi cittadini, tante associazioni, tante istituzioni. Proprio dai cittadini ho avuto un confronto e un ascolto che mi hanno arricchito tantissimo”. Tra gli aspetti che il prefetto ha voluto sottolineare c’è il rapporto costruito con la comunità. “Un collega l’altro giorno ha detto che ormai mi chiamano anche per le liti condominiali”, ha scherzato Dionisi. “Sono contento che la Prefettura svolga questo ruolo di rappresentanza del Governo a beneficio della comunità. Non deve rimanere nascosta nel palazzo, deve veramente ascoltare la gente e cercare, insieme alle altre istituzioni, di risolvere i loro problemi”. Il pensionamento non coinciderà però con un addio a Livorno. Dionisi ha infatti già iniziato il suo nuovo incarico di commissario straordinario per la Darsena Europa, un progetto che considera strategico per il futuro del territorio. “Io ho già cominciato il mio impegno come commissario straordinario. È un impegno importante a cui voglio dare tutto me stesso e per questo motivo rimarrò a Livorno. Non vi libererete di me”. Poi ha aggiunto: “Rimarrò a Livorno proprio per poter lavorare veramente a tempo pieno su questa che non è una semplice opera infrastrutturale, è il futuro di Livorno e della Toscana”. Ancora da definire, invece, il nome di chi gli succederà alla guida della Prefettura. “È una decisione che spetta al Consiglio dei Ministri. Quando ci sarà il Consiglio dei Ministri che si occuperà della questione lo sapremo”, ha precisato, senza sbilanciarsi sulle indiscrezioni circolate in questi giorni. Quindi l’invito a non arrendersi: “Non vi rassegnate a vivere in condizioni non ottimali, non vi rassegnate alla mancanza del lavoro, non vi rassegnate alla mancanza di un lavoro di qualità. Abbiate fiducia nelle istituzioni, perché possono darvi quello che vi serve. Vi dovete far sentire, come avete fatto con me, con tutte le istituzioni. Siete la parte fondamentale della nostra democrazia”.

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