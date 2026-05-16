Vanessa, 22 anni, si laurea in danza contemporanea e arte coreografica a Parigi
Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità
La giovane ballerina livornese ha concluso il suo percorso presso ACTS / École de Danse Contemporaine de Paris con una laurea in Danza Contemporanea e Arte Coreografica e una media del 105
Vanessa Lumetta, 22 anni, nata a Livorno e cresciuta artisticamente alla scuola Danza Eden guidata da Elena Turchi, negli ultimi anni si è trasferita a Parigi dove ha concluso gli studi la ACTS/École de Danse Contemporaine de Paris, conseguendo la laurea in Danza Contemporanea e Arte Coreografica con la media del 105. Per la sua tesi finale ha portato in scena un progetto dedicato alla confusione interiore e alla trasformazione delle emozioni attraverso il movimento e la coreografia. Un ringraziamento speciale da parte della famiglia va ai direttori e a tutti gli insegnanti che l’hanno accompagnata in questi anni di formazione. Presto Vanessa tornerà in Italia e nella sua amata Livorno, prima di intraprendere nuove strade artistiche e professionali.
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