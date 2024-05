Vanessa Incontrada, corsette sul lungomare tra un set e l’altro

Un fermo immagine della storia Instagram di Vanessa Incontrada

Curiosando nelle storie Instagram dell'attrice emerge la passione per la corsa e, ci permettiamo di aggiungere noi, per il nostro bel lungomare

Com’è noto Vanessa Incontrada è a Livorno per girare un film e nei ritagli di tempo, curiosando nelle storie del suo profilo Instagram, emerge la passione per la corsa e, ci permettiamo di aggiungere noi, per il nostro bel lungomare. L’ultima “corsetta”, come l’ha definita l’attrice, sembra sia stata a Santa Giulia.

