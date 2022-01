Veloce e ristretto tuffo di Capodanno degli Amici del Gabbiano

Così come per gli Amici del Mare anche per gli Amici del Gabbiano è stato un tuffo non ufficiale

Tuffo simbolico di Capodanno anche per gli Amici del Gabbiano. Così come per gli Amici del Mare anche per gli Amici del Gabbiano è stato un tuffo non ufficiale che ha visto la partecipazione di alcuni bagnanti che dalla passerella del Gabbiano si sono immersi alla presenza di quelle poche persone che avevano deciso di fare una passeggiata sul mare.