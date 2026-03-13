Verde urbano, nuovo piano per sfalcio e diserbo

L’amministrazione ha deciso di destinare più risorse pianificando lo sfalcio e il diserbo del verde in molte strade nei quartieri nord, centro e sud e dove si registrano maggiori criticità. In Borgo San Jacopo e in via Baciocchi si è provveduto ad intervenire proprio in questi giorni

Qui trovate l’elenco delle strade interessate dagli interventi

Il cambiamento climatico con l’aumento delle piogge e poi il caldo insieme alla scelta giusta di eliminare le sostanze chimiche che rallentavano la crescita dell’erba, hanno determinato in tutte le città un quadro di difficile gestione dello sfalcio e del diserbo. A cominciare dal mese di marzo, come si legge in un comunicato stampa, puntualmente negli ultimi anni sono cresciute le lamentele per l’erba in crescita lungo i marciapiedi e i palazzi e nelle varie aiuole presenti in città. Per limitare questo fenomeno l’Amministrazione ha deciso di destinare più risorse e di utilizzarle con appalti per gli interventi, a partire sin dal mese di marzo. L’Ufficio Verde, Agricoltura, Foreste e Biodiversità del Comune di Livorno ha pianificato già da questi giorni lo sfalcio e il diserbo del verde in molte strade della città situate nei quartieri nord, centro e sud. Inoltre saranno effettuati interventi puntuali in strade e marciapiedi dove si registrano maggiori criticità. A tale proposito in Borgo San Jacopo e in via Baciocchi si è provveduto ad intervenire proprio in questi giorni. La ditta incaricata dall’Amministrazione Comunale ha un appalto che garantisce la copertura degli sfalci e diserbi nella stagione primaverile, nel frattempo è in sede di aggiudicazione un appalto di grande entità che provvederà ad occuparsi dell’intero patrimonio verde urbano. La gestione e la valorizzazione del patrimonio verde sono al centro delle politiche di sostenibilità promosse dal Comune ed a questo proposito il Piano Comunale del Verde definisce i principi e fissa i criteri di indirizzo per la realizzazione di aree verdi pubbliche nell’arco della futura pianificazione urbanistica generale. Chiaramente il verde urbano, che rappresenta un patrimonio strategico, ha necessità di cura continua e anche di rispetto da parte dei cittadini. Il Comune sta facendo la sua parte con una pianificazione attenta e puntuale. L’Amministrazione Comunale invita i cittadini livornesi ad avere cura della propria città ed a lavorare di pari passo con chi la amministra al fine di contribuire tutti a rendere più bella la città.

Condividi:

Riproduzione riservata ©