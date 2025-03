Vespucci-Colombo e Reset presentano il progetto A tutto rotondo

Realizzato da Reset in collaborazione con le due classi quinte della scuola, il progetto ha permesso di conoscere soprattutto ai giovani Villa Maurogordato e Villa Rodocanacchi

di Martina Romeo

Presentato al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo il progetto “A tutto rotondo” realizzato dall’associazione Reset in collaborazione con le due classi quinte del Vespucci-Colombo. Il progetto, seguito da Barbara Calabresi, è parte delle ore PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e mira a far conoscere, soprattutto ai giovani, Villa Maurogordato e Villa Rodocanacchi. “Abbiamo chiesto agli alunni di inventare degli strumenti per avvicinare una scuola media (le Corridi, ndr) alla cura dei beni comuni – spiega il presidente di Reset Giuseppe Pera – Non abbiamo optato per un percorso specifico, abbiamo semplicemente detto loro di creare qualcosa. Credo che se cominciassimo a cercare la ricchezza tra i banchi di scuola si avrebbe la dimostrazione che tutto è possibile. Ne è venuta fuori una delle cose più belle che abbia mai visto. Un lavoro spettacolare”.

Il progetto effettivo è iniziato con la supervisione del territorio attraverso una guida di Reset. “Da qui – spiegano gli studenti – abbiamo cercato di capire quale fosse il modo migliore per far conoscere le ville e abbiamo deciso di organizzare una caccia al tesoro basandoci soprattutto su enciclopedie e siti web storici. Qualcuno di noi, vestito a tema e con cartellone contenente immagini, ha raccontato la storia delle ville in modo chiaro e coinvolgente. Abbiamo poi posto ai ragazzi tre domande per vedere se fossero stati attenti e, subito dopo, c’è stato il momento più atteso: il ritrovamento degli oggetti vicino alle tappe”.

Sono stati inoltre realizzati diversi gadget come delle carte, con funzione puramente di premio, e segnalibri emblema delle stagioni. “Per noi è stata un’esperienza molto formativa – hanno poi concluso le due quinte del Liceo Artistico – La parola chiave di questo progetto è stata condivisione perché è tramite quest’ultima che siamo riusciti a far conoscere le due ville agli alunni delle medie, trasformando il nostro lavoro in qualcosa di concreto”.

