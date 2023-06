Vespucci tricolore in porto, su Fb 1.3k like in una notte. Il 1 luglio parte per il giro del mondo

Dalle 22.42 del 26 giugno, quando abbiamo pubblicato queste due fotografie sui nostri social, il post Fb ha ottenuto 1.3k like. E’ il veliero più bello del mondo e lo abbiamo fotografato di notte in porto, alla calata Sgarallino, dove si trova in attesa di partire, il 1 luglio da Genova, per il giro del mondo.

