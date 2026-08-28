Via Firenze, iniziati i lavori per mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale

Intervento all’altezza del Parco Baden Powell e dell’incrocio con via Fratelli Gigli: previsto un nuovo impianto semaforico e il potenziamento dell’illuminazione per migliorare sicurezza e visibilità

Sono iniziati giovedì 27 agosto i lavori per la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale di via Firenze, in prossimità dell’accesso al Parco Baden Powell e dell’intersezione con via Fratelli Gigli. L’intervento, promosso dall’Amministrazione comunale, ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei pedoni e la percorribilità di una delle principali arterie cittadine, rafforzando al tempo stesso la connessione pedonale tra il Parco Baden Powell e il Parco di via Firenze. I lavori prevedono la realizzazione degli scavi necessari per la predisposizione di un nuovo impianto semaforico e per il potenziamento dell’illuminazione pubblica in corrispondenza dell’attraversamento pedonale, così da aumentarne la visibilità e la sicurezza.

Le modifiche alla viabilità

Durante le ore di lavorazione, nel tratto di via Firenze interessato dal cantiere sarà istituito un restringimento della carreggiata. Contestualmente, via Fratelli Gigli sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gobetti e l’incrocio con via Firenze. Durante le ore di sospensione delle attività di cantiere, la normale circolazione sarà ripristinata, in modo da limitare per quanto possibile i disagi e garantire il regolare scorrimento del traffico veicolare. L’Amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea presente nell’area dei lavori e, soprattutto nelle fasce orarie caratterizzate da maggiore intensità di traffico, a valutare l’utilizzo di percorsi alternativi.

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