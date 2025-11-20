Via Grande, completati 12 dei 16 tratti previsti
immagine tratta dal video pubblicato dal sindaco
Il sindaco: "Risultato già molto apprezzato da residenti, commercianti e frequentatori che riconoscono il valore estetico e funzionale dell’intervento"
Il lavoro di riqualificazione della pavimentazione dei portici di via Grande procede spedito verso la conclusione. Ad oggi, 12 dei 16 tratti previsti sono stati completati, rendendo ben visibili tutte e sei le gradazioni di colore che caratterizzano il nuovo disegno pensato per restituire decoro e identità al cuore del centro cittadino. Tramite un video pubblicato sui social, il sindaco Luca Salvetti commenta con soddisfazione l’effetto visivo del restyling: “Il risultato è già molto apprezzato da residenti, commercianti e frequentatori che riconoscono il valore estetico e funzionale dell’intervento”.
