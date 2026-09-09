Via Montebello, Marcucci: “Subito una soluzione per salvaguardare i negozi”

La presidente di Confcommercio chiede di riservare la sosta ai residenti nel tratto tra via Goito e viale Italia, mantenendo le strisce bianche tra piazza Roma e via Goito: “Una soluzione di buon senso per attività e clienti”

Prosegue l’impegno di Confcommercio Livorno a fianco degli operatori commerciali di via Montebello. A fare il punto sulla situazione è la presidente Francesca Marcucci, che sottolinea il lavoro svolto in questi mesi per cercare una mediazione tra le legittime esigenze delle attività commerciali della zona e la sosta dei residenti. “L’interlocuzione con l’assessora Giovanna Cepparello è stata intensa, anche in pieno agosto, e ci auguriamo alla fine proficua – dichiara la presidente di Confcommercio Livorno – visto la disponibilità della stessa assessora nella direzione da noi auspicata. Insieme a lei avevamo infatti condiviso di riservare la sosta per i residenti al tratto compreso tra via Goito e viale Italia, lasciando le strisce bianche nel tratto compreso tra piazza Roma e via Goito, lì dove insistono maggiormente le attività commerciali. Una soluzione di buon senso, pensata proprio per non danneggiare i negozi e dare la possibilità ai clienti delle attività commerciali di poter usufruire agevolmente degli esercizi di vicinato della strada”. Da parte dell’associazione di categoria si auspica adesso una rapida e definitiva conclusione della vicenda: “Ci auguriamo che questa situazione di incertezza possa concludersi al più presto – conclude Marcucci – perché la salvaguardia dei negozi al dettaglio rappresenta un valore fondamentale, una priorità per il nostro stile di vita e un presidio indispensabile per la vivibilità e la vitalità dei quartieri. Rinnoviamo pertanto l’invito all’assessora a concludere al più presto il percorso tecnico per mettere la parola fine a questa questione”.

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