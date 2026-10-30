Via Roma, al via il 2 novembre i lavori della nuova rete idrica

Intervento di Asa per sostituire circa 230 metri di tubazione, nel tratto tra il civico 47 e via Marradi. Lavori suddivisi in due fasi, con una pausa durante le festività natalizie. Previste modifiche temporanee alla viabilità

Dal 2 novembre 2026 prenderanno il via i lavori per completare la sostituzione della tubazione idrica in via Roma, nel tratto compreso tra il civico 47 e l’incrocio con via Marradi, per una lunghezza complessiva di circa 230 metri. L’intervento consentirà di rendere la rete più moderna, affidabile e sicura, migliorando la continuità e l’efficienza del servizio a beneficio dei cittadini. I lavori si concluderanno entro il 26 febbraio 2027 e saranno organizzati in due fasi, con una sospensione programmata durante il periodo delle festività, per limitare il più possibile i disagi per residenti e attività della zona. Di seguito il calendario dei lavori:

– dal 2 novembre all’8 dicembre 2026, realizzazione del primo tratto, da via Roma 47 fino all’incrocio con via Cambini;

– dall’8 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027, sospensione delle attività di cantiere e restituzione delle aree interessate libere da impedimenti;

– dall’11 gennaio al 26 febbraio 2027, completamento del secondo tratto, dall’incrocio con via Cambini fino a via Marradi.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, saranno necessarie alcune modifiche temporanee alla circolazione, tra cui divieti di sosta e restringimenti della carreggiata nelle aree interessate dal cantiere. Le modifiche saranno introdotte progressivamente, in base all’avanzamento delle lavorazioni.

L’erogazione dell’acqua sarà garantita per quasi tutta la durata dell’intervento. Potranno verificarsi soltanto brevi e temporanee interruzioni, necessarie per effettuare i collegamenti della nuova tubazione. Le utenze interessate saranno informate tempestivamente, con un preavviso di almeno 48 ore.

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