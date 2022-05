Viale Italia, semaforo lampeggiante per lavori

Lavori in viale Italia. Sono stati messi i semafori lampeggiati per le giornate di martedì 24 e mercoledì 25 maggio a causa dei lavori di realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati (nella foto). Come attraversamenti, oltre a quello davanti alla Terrazza Mascagni, è stato già realizzato anche quello davanti ai Bagni Pancaldi. Clicca qui per leggere l’ordinanza di traffico relativa.