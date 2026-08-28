Volontà di ferro e movimento per contrastare la sarcopenia

Da oltre un anno e mezzo l’Associazione Nazionale Carabinieri di Livorno promuove un programma di attività fisica specifica nell’area attrezzata dei giardini di Antignano, con l’obiettivo di contrastare la perdita di massa e forza muscolare legata all’età

Aggredire la sarcopenia, ovvero la progressiva perdita di massa e forza muscolare legata all’avanzare dell’età, rappresenta una delle sfide più importanti per il benessere e l’autonomia degli adulti e degli anziani. È con questo obiettivo che, da oltre un anno e mezzo, l’associazione nazionale carabinieri di Livorno scende in campo ogni settimana, promuovendo un programma di ginnastica specifica praticata tre volte a settimana. L’attività non consiste in un semplice allenamento generico, ma in un percorso studiato per stimolare il tono muscolare, migliorare l’equilibrio e preservare la mobilità articolare. Le sessioni si svolgono nell’area attrezzata sportiva dei giardini di Antignano. Il programma punta a rallentare la perdita di massa muscolare tipica dell’età adulta, migliorare la stabilità e ridurre il rischio di cadute. Tra gli obiettivi ci sono inoltre l’aumento dell’energia quotidiana e della qualità della vita complessiva. L’attività rappresenta anche un’occasione di socializzazione, unendo il benessere fisico a quello relazionale. “Frequenza e costanza sono infatti i pilastri del metodo – spiega il presidente Maccio – Allenarsi tre volte a settimana permette al corpo di adattarsi agli stimoli positivi dell’esercizio, creando un’abitudine salutare che può trasformare lo stile di vita. La nostra associazione si è prefissa così l’obiettivo di essere un presidio di salute preventiva e inclusione sociale per i propri soci. Il movimento è medicina: prevenire la sarcopenia oggi significa garantire autonomia e vitalità per il domani”.

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