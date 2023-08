Weiss saluta Livorno e torna a casa. “Grazie per l’attenzione e l’ospitalità”

Per vedere il video cliccate sul bottone celeste sopra al titolo. Nelle foto il momento del ritrovamente di Weiss nelle immagini inviate dalla proprietaria e da un amico di Isabella. Ringraziamo entrambi ancora una volta per la disponibilità

Il pitbull bianco e arancio, che dall'8 agosto ha tenuto con il fiato sospeso buona parte della città, il 14 agosto è ripartito in auto con la sua famiglia, che si trovava in vacanza a Livorno, per tornare finalmente a casa. "Vogliamo ringraziare prima di tutto la città di Livorno per tutta l’attenzione e ospitalità e poi tutti coloro che ci hanno aiutato"

“Eccolo il re di Livorno”. Nel video realizzato da Valerio, un amico di Isabella e Fulvio, il “re” Weiss saluta Livorno. Intorno all’ora di pranzo del 14 agosto il pitbull bianco e arancio che dall’8 agosto, giorno della scomparsa, ha tenuto con il fiato sospeso buona parte della città è ripartito in auto con la sua famiglia, che si trovava in vacanza a Livorno, per tornare finalmente a casa. Una notizia, quella del ritrovamento, tanto attesa da buona parte della città e arrivata nel pomeriggio del 13 agosto: trovato Weiss a Villa Mauro Gordato. Una gioia immensa per i proprietari Isabella e Fulvio che lo stavano cercando senza sosta e per i tantissimi che hanno contribuito alle ricerche. “Vogliamo ringraziare prima di tutto la città di Livorno per tutta l’attenzione e ospitalità – le prime parole di Isabella alle 20.10 del 13 agosto a QuiLivorno.it dopo il ricongiungimento – E poi Progetto Aquila che è venuta ad aiutarci da Milano, l’organizzazione Nasi Volanti cani ricerca molecolari, LF Pitbull LifeStyle ODV e Ettore Ardisson per aver fatto la ricerca con il drone Human Drone Team”. Le ricerche negli ultimi giorni erano proseguite con cane molecolare e drone.

