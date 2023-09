WikiPedro sbarca a Capraia

Immagine tratta dal video Fb di Pietro "WikiPedro" Resta

WikiPedro torna a Livorno, o meglio in provincia di Livorno, con un servizio-reportage dalla Capraia, “la terza isola più grande dell’arcipelago toscano e l’unica delle sette isole toscane ad avere interamente una origine vulcanica”, spiega in apertura di video il blogger fiorentino. E così, imbarcatosi dal porto di Livorno, dopo “tre ore di traversata” Pietro Resta è arrivato sull’isola alla scoperta delle bellezze e della storia del territorio. “Probabilmente – scrive in un commento Fb – non esisteva modo migliore d’iniziare il mese di settembre! Capraia è stata una sorpresa, un qualcosa di inaspettato che però mi ha stregato l’anima. Un pescatore mi ha detto che la cosa più bella di Capraia è che quando ci torni la rivedi sempre con occhi diversi, spero abbia ragione”. Buon video.

