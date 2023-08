WikiPedro torna a sorpresa a Livorno per Effetto Venezia: “Dovevo finire la missione”

Immagine tratta dal video realizzato nel quartiere Venezia e pubblicato alle 12.57 del 4 agosto

Pietro Resta, il blogger fiorentino conosciuto sui social come WikiPedro, è tornato a Livorno: "Sarà il mare o il 5&5 ma a Livorno c'è un modo tutto particolare di concepire la vita, un video sul quartiere della Venezia lo dovevo fare, ho aspettato solo il momento giusto .. Grazie Livorno, è sempre un piacere"

Pietro Resta, il blogger fiorentino conosciuto sui social come WikiPedro, è tornato a Livorno. Sì, perché a maggio era già stato in città e noi lo avevamo intervistato. Oggi è tornato con una missione precisa: “Finire la missione” come spiega “aprendo” il video Fb Livorno e la sua Venezia. E così, dopo aver salutato gli amici e aver mangiato un frate, “non potevo non fare un video nella Venezia di Livorno, il vero centro storico della città dove sono tante le cose da vedere. A cominciare dalla chiesa di Santa Caterina, a mio avviso la più bella di Livorno, e i ponti. E poi…”. E poi eccolo a Effetto Venezia. “Il top della manifestazione è in piazza del Luogo Pio”. E in un commento, proprio sotto al suo video Fb, Pietro commenta: “Mi mancava troppo quell’aria diversa che si respira… sarà il mare o il 5e5 ma a Livorno c’è un modo tutto particolare di concepire la vita, un video sul quartiere della Venezia lo dovevo fare, ho aspettato solo il momento giusto .. Grazie Livorno, è sempre un piacere”.

Condividi: