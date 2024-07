WikiPedro visita il Mercato Centrale: “Il “Louvre” di Livorno”

Il blogger fiorentino Pietro Resta ha pubblicato oggi un video reel: "All'epoca (1894) data la somiglianza con i mercati parigini, l'opera si guadagnò il soprannome di Louvre di Livorno. All'interno livornesità allo stato puro che continua anche fuori tra i banchi di frutta e verdura della piazza con delle lezioni di business communication adminstration"

Dopo il video sull’acquedotto di Colognole e il Cisternone, WikiPedro torna attraverso la sua pagina Fb a parlare di Livorno. E stavolta lo fa pubblicando un video reel dedicato al Mercato Centrale: “Considerata per l’epoca (1894) tra le più belle d’Italia, l’opera data la somiglianza con i mercati parigini si guadagnò il soprannome di Louvre di Livorno. Che per i livornesi vale più di un museo” spiega il blogger fiorentino Pietro Resta. “Dentro – continua – non ci sarà la Gioconda ma i prodotti venduti sono come opere d’arte. Livornesità allo stato puro che continua anche fuori tra i banchi di frutta e verdura dove puoi assistere a delle lezioni di business communication adminstration”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©