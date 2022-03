“William era l’amico che tutti avrebbero voluto, gigante buono ti vogliamo bene”

Non hanno lasciato indifferenti le parole di sconforto e di riflessione del sindaco e non possono ora non toccare le parole che gli amici e la famiglia hanno voluto dedicare a William (nella foto di gruppo inviata a QuiLivorno.it dagli amici che ringraziamo Willy, come lo chiamano nel ricordo, è il primo a destra), il rider scomparso a 30 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto il 25 marzo in viale Marconi durante una consegna. “Willy – scrivono – era tutto ciò che ti puoi aspettare da una brava persona: era simpatico, generoso, dolce. Sempre pronto ad aiutare tutti che fossi un suo amico o che fossi uno sconosciuto, lui era sempre lì per tutti. Parlando per noi, ma anche per chi lo conosceva, era come un fratello maggiore che ti avrebbe protetto con tutto se stesso purché tu stessi bene. Era l’amico che tutti avrebbero voluto, auguriamo a tutti di trovare una persona meravigliosa come lo era Willy. Non basterebbero tutte le parole del mondo per descriverlo al meglio quindi preferiamo non dilungarci troppo perché niente sarà mai abbastanza. Al nostro gigante buono, ti vogliamo bene!”.