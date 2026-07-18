Zona rossa, il prefetto: “La presenza dello Stato produce effetti concreti”

"Continueremo con la stessa determinazione per restituire ai cittadini fiducia e piena fruibilità degli spazi pubblici". Il prefetto commenta l'arresto del 20enne sorpreso a spacciare in piazza della Repubblica e inseguito in via Sproni

Il prefetto Giancarlo Dionisi parla di “un primo, significativo riscontro dell’efficacia del dispositivo di sicurezza” varato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 30 giugno scorso. Il riferimento è all’operazione che ha portato all‘arresto di un 20enne sorpreso dai carabinieri a cedere della sostanza stupefacente a un’altra persona in piazza della Repubblica. “L’operazione condotta dai Carabinieri in Piazza della Repubblica rappresenta un primo, significativo riscontro dell’efficacia del dispositivo di sicurezza definito nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 30 giugno scorso, riunito anche con la partecipazione del Procuratore della Repubblica”, afferma. “In quella sede è stata condivisa un’analisi approfondita della situazione e sono state assunte decisioni operative finalizzate a rafforzare l’azione di prevenzione e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla criminalità diffusa e ai fenomeni di degrado urbano, attraverso la reintroduzione della Zona Rossa e l’intensificazione dei servizi interforze”. Il prefetto sottolinea quindi come “la presenza coordinata e costante dello Stato sul territorio produce risultati concreti”. Dionisi rivolge poi “il più sentito apprezzamento ai Carabinieri per la professionalità, il coraggio e la determinazione dimostrati in questa operazione”, ringraziando anche Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed Esercito Italiano, impegnati quotidianamente nei servizi interforze coordinati dalla Prefettura. “Continueremo con la stessa determinazione, nella consapevolezza che la sicurezza si costruisce con la presenza, con il coordinamento tra tutte le Istituzioni dello Stato e con un’azione costante di prevenzione e repressione. È questo il modo più concreto per restituire ai cittadini fiducia, serenità e piena fruibilità degli spazi pubblici”.

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