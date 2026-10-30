Ztl in via Roma, accordo sugli orari: scatterà alle 22 anziché alle 21

Confesercenti e Confcommercio avevano chiesto di posticipare l'orario alle 23. All'incontro in Comune erano presenti Iacopo Simoncini di Confesercenti accompagnato da Simone Quercioli di Sketch e Sandro Cini di Confcommercio insieme a Massimo Nardi della Cantina Nardi

Un confronto costruttivo tra amministrazione comunale e associazioni di categoria sulla Ztl sperimentale di via Roma, con un primo risultato concreto sugli orari di attivazione e l’impegno a monitorare le conseguenze sulla mobilità e sulle attività economiche della zona. È quanto fanno sapere Confcommercio e Confesercenti dopo l’incontro con gli assessori Giovanna Cepparello e Rocco Garufo, al quale hanno partecipato Sandro Cini di Confcommercio, insieme al titolare della Cantina Enoteca Nardi, Massimo Nardi, e Iacopo Simoncini di Confesercenti, accompagnato da Simone Quercioli di Sketch. Uno dei principali temi affrontati è stato l’orario di attivazione della ZTL. Le associazioni di categoria avevano chiesto di posticiparlo dalle 21 alle 23, per garantire una maggiore accessibilità alle attività commerciali durante la serata. Al termine del confronto è stata individuata una soluzione di compromesso, fissando l’attivazione alle 22. La natura sperimentale del provvedimento consentirà di verificarne concretamente gli effetti prima dell’adozione definitiva. Comune e categorie hanno infatti condiviso la necessità di accompagnare questa fase con un’attività di monitoraggio che tenga conto non soltanto della circolazione stradale, ma anche delle esigenze delle attività della zona e della loro clientela. Particolare attenzione sarà riservata ai flussi di traffico, agli eventuali accessi non autorizzati, alla disponibilità dei parcheggi e all’impatto economico per le imprese. L’amministrazione comunale provvederà al monitoraggio della mobilità, mentre le associazioni di categoria raccoglieranno le segnalazioni degli operatori economici, così da valutare le eventuali criticità emerse durante la sperimentazione.

Al termine di questa fase, prima dell’adozione definitiva della ZTL, un ulteriore incontro tra il Comune e le associazioni permetterà di esaminare i dati raccolti, valutare l’impatto delle limitazioni sulla mobilità e sulle attività economiche e individuare gli eventuali correttivi necessari. “Consideriamo positivo che l’Amministrazione abbia accolto, almeno in parte, la nostra richiesta sugli orari e soprattutto che sia stato condiviso un percorso di verifica prima di rendere definitiva la ZTL in via Roma. Le misure che regolano la mobilità devono tenere conto anche delle attività economiche presenti, della loro accessibilità e delle esigenze degli avventori. La sperimentazione sarà utile proprio se consentirà di individuare e correggere eventuali criticità sulla base di dati concreti e del confronto con chi ogni giorno lavora nella zona”, sottolineano congiuntamente Confcommercio e Confesercenti.

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