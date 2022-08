Effetto Venezia, stasera Ruffini con Io? Doppio! e i Casino Royale

Dopo le prime serate ricche di spettatori e visitatori, il sabato di Effetto Venezia si apre con i Casino Royale (ore 21.00) in Fortezza Nuova e prosegue con il ritorno di Paolo Ruffini e di “Io? Doppio” (ore 22.00) sul palco di piazza del Luogo Pio, le installazioni artistiche del “Gioco della natura”, gli artisti di strada, il recital degli studenti di Percorsi Musicali in piazza dei Domenicani, la rassegna di teatro popolare al Centro Vertigo con lo spettacolo “Ir Marchese del Grillo”, le mostre, le tradizionali bancarelle e i tour in battello. Sempre attivo il servizio navetta dai parcheggi di scambio ai luoghi della kermesse così come il servizio a chiamata di Social Taxi per persone con disabilità.

Per il programma completo della quarta serata clicca qui.

