Ditonellapiaga a Effetto Venezia

La cantante romana approda a Livorno il 1 agosto sulla scia del grande successo ottenuto alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano "Che fastidio!" che le è valso il terzo posto in classifica e la vittoria nella serata delle cover con Tony Pitony sulle note di The Lady is a Tramp

Entra nel vivo la programmazione della 41ª edizione di Effetto Venezia. Fondazione LEM annuncia oggi il primo grande nome della kermesse: Ditonellapiaga si esibirà sul palco del quartiere Venezia il 1° agosto 2026. Sotto la riconfermata direzione artistica di Grazia Di Michele, l’edizione 2026 è interamente dedicata al mondo giovanile con il tema “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”. L’obiettivo della manifestazione di quest’anno è quello di creare un ponte transgenerazionale attraverso un dialogo vivace che unisca l’arte, la musica e il confronto tematico, trovando in Margherita Carducci, vero nome di Ditonellapiaga, un’interprete d’eccezione capace di incarnare le infinite articolazioni dell’animo femminile spaziando con versatilità tra generi e sonorità. Ditonellapiaga approda a Livorno sulla scia del grande successo ottenuto alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio!”, che le è valso il terzo posto in classifica, e della vittoria nella serata delle cover con Tony Pitony sulle note di The Lady is a Tramp. Il singolo si è inoltre confermato per tre settimane consecutive come il brano più trasmesso e ascoltato in radio e in TV e con la maggiore audience raggiunta in sole tre settimane dalla sua release con 391.588.331 ascolti secondo i dati EarOne Airplay. Ad anticipare il ritorno live per l’estate 2026 sarà il nuovo progetto discografico “Miss Italia”, in uscita il 10 aprile per BMG/Dischi Belli. L’album nasce come reazione a un momento di smarrimento identitario musicale e indaga il rapporto con i canoni e la percezione degli altri, temi che risuonano profondamente con la missione del Festival di quest’anno, tesa ad aiutare le nuove generazioni a riscoprire la propria vocazione. Ditonellapiaga porterà sul palco di Livorno il suo stile camaleontico e la sua inconfondibile sfumatura electro-dance, mescolando ironia pungente e sonorità pop-dance alla sua voce sbarazzina e volutamente fuori dal coro. La sua carriera, già impreziosita dalla vittoria della Targa Tenco per il miglior album d’esordio con “Camouflage” si conferma in continua evoluzione, rendendola una delle voci più interessanti e innovative del panorama musicale italiano. Con la sua partecipazione, Effetto Venezia 2026 — in programma dal 29 luglio al 2 agosto — ribadisce l’impegno nel dare spazio a talenti che sanno raccontare il presente con coraggio e originalità, celebrando una gioventù pronta a farsi custode del domani.

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