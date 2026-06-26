Effetto Venezia, c’è Tosca. Salta invece Ron per motivi di salute

L’artista romana parteciperà alla kermesse con un “ConversaConcerto” in Piazza del Luogo Pio. Ron costretto invece a rinunciare per motivi di salute. La direttrice artistica Grazia Di Michele: “Tosca e Ron hanno vinto in coppia un Festival di Sanremo con la splendida Vorrei incontrarti tra cent’anni: sarebbe stato bello averli entrambi”.

L’edizione 2026 di Effetto Venezia, la kermesse di musica e cultura che si terrà a Livorno dal 29 luglio al 2 agosto, annuncia una nuova ospite di prestigio. Agli artisti già confermati – The Kolors, Ditonellapiaga, Frankie Hi-Nrg Mc, Ginevra Di Marco e a tanti altri – si aggiunge il nome di Tosca, che si racconterà in parole e musica in Piazza del luogo Pio giovedì 30 luglio.

L’esibizione dell’artista romana si presenta come un incontro di musica e parole. Un viaggio dentro le canzoni e dentro le storie che le hanno generate. Le feminæ si fanno aspettare è il “ConversaConcerto” che anticipa il tour del nuovo progetto discografico FEMINAE. Non solo musica, ma uno spazio di dialogo in cui Tosca, intervistata dalla direttrice artistica di Effetto Venezia 2026 Grazia Di Michele, alternerà brani e riflessioni, attraversando i temi che abitano il suo nuovo album e rivivendo momenti musicali del suo percorso artistico fino ad oggi. Il progetto è proposto a Livorno in una line up che comprende Massimo De Lorenzi alla chitarra, Luca Scorziello batteria e percussioni e il Quartetto d’archi Onde Nueve.

“Quello di Tosca è un viaggio raffinato nella musica e canzone d’autore celebrato dalla sua voce unica – spiega Grazia Di Michele, direttrice artistica del Festival – un viaggio che continua ad affascinare un pubblico trasversale. Il rapporto fra le generazioni si costruisce anche attraverso la formazione e credo che Tosca sia una figura di riferimento anche in questo senso, per la lunga esperienza alla guida della Officina Pasolini, centro di formazione giovanile alle arti che dirige da vari anni a Roma”

Questa edizione di Effetto Venezia dovrà invece rinunciare ad uno dei suoi protagonisti più attesi, poiché Ron ha comunicato di aver dovuto sospendere tutti le esibizioni già programmate per esigenze di salute. “Il concerto – comunica la sua produzione – non si terrà per consentire all’artista di riprendersi da un generale stato di debolezza fisica causato da una fastidiosa infezione virale contratta lo scorso anno e che, pur essendosi temporaneamente risolta, non è stata completamente debellata. Negli ultimi mesi il virus si è ripresentato, rendendo necessaria a questo punto una terapia più intensa e impegnativa. Su indicazione dei sanitari, quindi, Rosalino è costretto ad annullare il tour estivo così da intraprendere cure mediche risolutive, osservando un periodo di riposo e recupero di circa sei mesi”.

“Ron e Tosca vinsero in coppia il Festival di Sanremo nel 1996 con la splendida Vorrei incontrarti tra cent’anni – aggiunge Grazia Di Michele – e sarebbe stato bello averli entrambi nel programma. Mando dunque un abbraccio effettuoso a Ron, e conto di averlo con noi alla prima occasione!”.

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