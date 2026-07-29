In migliaia per i The Kolors in piazza del Luogo Pio

Applausi per Stash che interrompe il concerto per consentire l'intervento del 118 a una persona colta da malore: "La salute prima di tutti". Poi lo show riparte tra i successi della band e i ripetuti "Thank you very much, Livorno!". Una partenza da ricordare per la 41ª edizione di Effetto Venezia

Una piazza del Luogo Pio completamente gremita, un colpo d’occhio impressionante e un’atmosfera da grande evento. La serata inaugurale di Effetto Venezia 2026 ha richiamato migliaia di persone per il concerto dei The Kolors, protagonisti del primo grande appuntamento sul palco principale della manifestazione. A rendere ancora più spettacolare la cornice hanno contribuito i giochi di luce proiettati sulle facciate dei palazzi, trasformati in vere e proprie tele colorate che hanno accompagnato il pubblico nell’attesa dell’ingresso della band. Un allestimento scenografico che ha esaltato la bellezza della piazza e del quartiere Venezia. L’entusiasmo era nell’aria già dal tardo pomeriggio. I fan più appassionati avevano infatti raggiunto piazza del Luogo Pio con largo anticipo, scegliendo di attendere per ore pur di conquistare le prime file sotto il palco, sfidando il caldo pur di vivere il concerto da pochi metri dai loro beniamini. Quando Stash e i suoi compagni sono saliti sul palco, la piazza è esplosa sulle note dei grandi successi e dei tormentoni che negli ultimi anni hanno dominato classifiche e radio. Il frontman ha dialogato più volte con il pubblico, ringraziando la città con un caloroso “Thank you very much, Livorno!“, ripetuto in diverse occasioni e accolto ogni volta da un boato. Tra i momenti più significativi della serata anche un episodio che ha evidenziato la lucidità del cantante. Accortosi di un malore tra il pubblico, Stash ha immediatamente fermato l’esibizione chiedendo spazio per consentire ai soccorritori del 118 di raggiungere la persona in difficoltà. “La salute prima di tutto”, ha detto rivolgendosi alla folla, invitando tutti a collaborare. Solo dopo essersi assicurato che l’intervento potesse svolgersi in sicurezza, il concerto è ripreso tra gli applausi del pubblico. Una partenza da ricordare per la 41ª edizione di Effetto Venezia, aperta da uno degli eventi più attesi del cartellone. Non solo piazza del Luogo Pio. Fin dalle prime ore della serata anche le vie del quartiere si sono riempite di persone. Migliaia di visitatori hanno animato ponti, piazzette e locali creando un continuo flusso di pubblico tra gli spettacoli, gli stand e il palco principale. Un’affluenza che ha regalato un colpo d’occhio davvero suggestivo, confermando il grande richiamo della kermesse.

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