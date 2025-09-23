Farneti: “Vittoria sofferta a Ferrara. Nuovo telecronista? Sarà Guerrieri”

L’amministratore unico della Pielle Livorno, Francesco Farneti, è intervenuto in diretta su Toscana Basket (Telecentro 2), la trasmissione condotta da Alessandro Guerreri. Farneti ha parlato della situazione societaria, delle difficoltà estive, della vittoria di Ferrara e delle prospettive della squadra biancoblù (clicca qui per rivedere la trasmissione).

“Io presidente? Nei primi mesi di ottobre – ha spiegato Farneti – sarà ufficializzata la governance, ma la volontà dei soci è quella di proseguire nel percorso intrapreso. Il mercato? È stato inevitabilmente condizionato dall’estate particolare che abbiamo vissuto. Non tanto nelle scelte dei singoli giocatori, quanto nel numero degli innesti. È stato fatto tutto un po’ di fretta e furia e sulla fiducia. Per questo ringrazio in particolar modo coach Turchetto, che si è speso in prima persona per allestire il roster”.

L’innesto di Mennella e gli infortuni – La Pielle è corsa ai ripari poco prima del via al campionato inserendo Vendella: “Un innesto provvidenziale – ha detto Farneti – perché ci ha aiutato tantissimo a Ferrara, vista l’assenza di Campori, che rientrerà verso fine anno, e lo stop di Alibegovic. Ora la situazione fisica si sta risolvendo e i correttivi portano buoni risultati”.

La vittoria a Ferrara – Parlando della sfida vinta in Emilia, Farneti ha riconosciuto i meriti dell’avversaria: “È stata una partita molto sofferta, soprattutto nei primi due quarti, dove abbiamo concesso troppi rimbalzi offensivi. Ferrara ci ha penalizzato molto sotto questo aspetto, andando anche a +13. Poi, grazie alla reazione difensiva e all’esperienza di alcuni nostri giocatori, siamo riusciti a ricucire lo strappo e a chiudere al meglio. Complimenti a Ferrara, matricola della B, che si è fatta trovare pronta e aggressiva in difesa, in un campo davvero caldo anche per le condizioni climatiche”.

Focus sui singoli: Lucarelli e Donzelli – Tra i protagonisti della vittoria, Iacopo Lucarelli: “Se sta bene fisicamente – ha sottolineato Farneti – può essere determinante. Conosce benissimo il campionato, offre varianti tattiche importanti in attacco e ormai anche difensivamente è molto esperto. È un valore aggiunto”. Quanto a Donzelli, ancora fermo: “Attendiamo una valutazione definitiva verso dicembre, al termine della fisioterapia. Per noi resta un elemento importante, lo è stato l’anno scorso e lo sarà anche in futuro”.

Turnover e filosofia di gioco– Farneti ha evidenziato l’importanza del turnover, marchio di fabbrica di coach Turchetto: “Il livello della Serie B è sempre più alto, servono dodici giocatori in grado di dare qualità. Solo così si mantiene la competitività e si gestiscono i recuperi fisici. Non a caso, chi vince a fine stagione ha sempre una rosa ampia e pronta”.

Presentazione e abbonamenti – “Quando abbiamo deciso di organizzare la presentazione al centro commerciale Porto a Mare – ha raccontato – non mi ero fatto un’idea precisa su quanta gente sarebbe venuta. Invece è stato un successo oltre ogni aspettativa: tantissimo entusiasmo e grande affetto verso società, giocatori e dirigenza. È stato un bellissimo evento per inaugurare la stagione”. La risposta dei tifosi si è vista anche nella campagna abbonamenti: “Siamo già oltre quota 800 abbonati – ha detto – Per noi è un traguardo importante, ci rende soddisfatti del lavoro fatto e ci stimola a impegnarci ancora di più”.

Rapporti con l’US Livorno- Farneti è tornato anche sul dialogo con l’US Livorno: “Siamo sempre a un passo dalla definizione dell’accordo, ma manca ancora l’atto conclusivo. Credo che ora, con più serenità e idee chiare, potremo finalmente portare a termine questo percorso che sarebbe una bellissima opportunità di crescita per entrambe le società”.

Le prossime sfide e il ruolo della tifoseria – Sul campo, l’obiettivo immediato è chiaro: “Dopo la vittoria sofferta di Ferrara – ha sottolineato – è fondamentale vincere le prossime due gare al PalaMacchia. Sarebbe un modo per dare fiducia alla squadra, consolidare il lavoro della preparazione e rafforzare ulteriormente il legame con la nostra tifoseria, in vista delle sfide più impegnative del girone”.

Il nuovo telecronista – Infine, una novità sul fronte comunicazione: “Mi dispiace che Alessandro Lazzerini, che ha fatto parte della nostra famiglia, non sia oggi nello staff. Spero che in futuro si possano ricreare i presupposti per tornare a lavorare insieme. Intanto ci siamo affidati a un’altra figura valida, Alessandro Guerreri, che sarà il nuovo telecronista della Pielle”.

Lo stesso Guerreri, presente in trasmissione, ha ringraziato per la fiducia, promettendo “il massimo impegno per raccontare la Pielle con passione e professionalità”.

