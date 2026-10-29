“Isola del Tesoro”, progetto di lettura per le scuole

nche per questo anno scolastico 2026/2027 le scuole potranno partecipare a visite ed attività di laboratorio sulla lettura presso le varie sedi della Biblioteca Labronica “F.D.Guerrazzi”. Info: [email protected]

Progetto promosso da Comune di Livorno in collaborazione Coop.Itinera. Anche per questo anno scolastico 2026/2027 le scuole potranno partecipare a visite ed attività di laboratorio sulla lettura presso le varie sedi della Biblioteca Labronica “F.D.Guerrazzi” di Livorno. Un programma di incontri a tema rivolti a diverse fasce di età dal nido alla secondaria di secondo grado elaborato e coordinato dallo staff del settore didattico e bibliotecario di Itinera. Obiettivo degli incontri valorizzare la biblioteca come spazio di incontro, socializzazione e apprendimento e presentare nuovi libri rivolti ai giovani ai quali saranno ispirate diverse attività a tema finalizzate a promuovere la creatività, la gestione delle emozioni, la conoscenza del linguaggio cinematografico, l’analisi dei documenti antichi, la comprensione dei testi.

Sedi degli incontri di animazione saranno la Biblioteca Labronica a villa Fabbricotti che raccoglie volumi antichi manoscritti ed autografi di grande valore, la sede di villa Maria: Centro di documentazione delle arti e dello spettacolo, il polo dei Bottini dell’Olio dedicato alla bibliografia moderna, la Biblioteca Stenone a Shangay, la Biblioteca dei Ragazzi a villa Fabbricotti. Le attività si svolgono da novembre fino a giungo 2027 .

Per informazioni sul progetto https://www.itinera.info/didattica/

Segreteria didattica Itinera tel.0586/894563 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 oppure inviare una mail a [email protected]

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